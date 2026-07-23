श्रेयस अय्यर ने महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ा पीछे, ये अनोखा रिकॉर्ड किया अपने नाम
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैच में टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही श्नेयर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर लगातार 8वीं बार टॉस जीता और इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। अब वह भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं।
टॉस
भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले खिलाड़ी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय कप्तानों द्वारा लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के रिकॉर्ड की सूची में श्रेयस अब शीर्ष पर हैं।
उनके बाद पूर्व कप्तान धोनी का नाम आता है, जिन्होंने 2010 से 2012 के बीच लगातार 7 टॉस जीते थे।
विराट कोहली ने 2019 में लगातार 6 टॉस जीतने का कारनामा किया था।
वहीं, धोनी ने 2007 में और रोहित शर्मा ने 2020 से 2022 के बीच लगातार 5-5 टॉस जीतकर इस सूची में जगह बनाई थी।
कप्तान
कप्तान के तौर पर अब तक कुछ खास नहीं रहा है श्रेयस का प्रदर्शन
कप्तान के तौर पर श्रेयस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 8 मैच में कप्तानी की है।
इस दौरान भारतीय टीम को 6 मैच में हार मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है। वह एक भी मैच भारतीय टीम को नहीं जीता पाए हैं।
वहीं, धोनी ने 72 मैचों में कप्तानी की थी। भारतीय टीम को 41 मैचों में जीत और 28 मैचों में हार मिली थी। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला था।