श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है (फाइल तस्वीर)

श्रेयस अय्यर ने महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ा पीछे, ये अनोखा रिकॉर्ड किया अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 05:25 pm Jul 23, 202605:25 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैच में टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही श्नेयर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर लगातार 8वीं बार टॉस जीता और इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। अब वह भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं।