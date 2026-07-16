श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (66) खेली। ये उनके वनडे करियर का 24वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना तीसरा पचासा लगाया। उनकी पारी के दम पर ही भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 233 रन बनाने में सफल रही। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी
श्रेयस ने 71 गेंदों में 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 92.96 की रही। उन्होंने विराट कोहली के साथ 67 रन की साझेदारी निभाई।
कोहली 66 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस को गस एटिंकसन ने आउट किया।
इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा और कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। एक समय भारतीय टीम का स्कोर 178/3 था, लेकिन टीम सिर्फ 233 रन पर ऑलआउट हो गई।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे हैं श्रेयस के आंकड़े
श्रेयस ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे 2021 में खेला था। उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 41.71 की औसत से 292 रन बनाए हैं।
इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 78 रन रहा है।
इंग्लैंड की धरती पर श्रेयस ने 3 वनडे खेले हैं, जिनकी 2 पारियों में 50.50 की औसत से 101 रन बनाए हैं। यहां उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन है।
करियर
ऐसा रहा है श्रेयस का वनडे करियर
श्रेयस ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 81 मुकाबले खेले हैं और इसकी 75 पारियों में 46.11 की औसत से 3,136 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 24 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (671) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।