श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:43 pm Jul 16, 202609:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (66) खेली। ये उनके वनडे करियर का 24वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना तीसरा पचासा लगाया। उनकी पारी के दम पर ही भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 233 रन बनाने में सफल रही। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।