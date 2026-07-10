चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए। भारतीय टीम को इस मुकाबले में 9 विकेट से हार मिली, जहां बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों स्तर पर चुनौतियां नजर आईं। बतौर कप्तान श्रेयस के लिए यह मैच यादगार नहीं रहा। भारतीय टीम सीरीज में लगातार 3 मुकाबले गंवा चुकी है। आइए कप्तान के नाम दर्ज हुए इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लगातार
लगातार 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने श्रेयस
भारतीय कप्तान के तौर पर श्रेयस के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह लगातार 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, जिन्होंने 2009 और 2014-15 में कप्तान रहते हुए लगातार 4-4 मुकाबले गंवाए थे। श्रेयस ने 2026 में कप्तानी संभालने के बाद यह शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज हारी थी।
साल
ये अनचाहे रिकॉर्ड्स भी आए श्रेयस के नाम
साल 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब भारतीय टीम लगातार 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज हारी है। वहीं, साल 2019 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने किसी भी प्रारूप में भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज जीती है। पहली बार 2 या उससे ज्यादा मैचों की टी-20 सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को हराया है। भारत ने पिछली 6 द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में 5 में जीत हासिल की थी, जबकि एक सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी।
कप्तान
सबसे कम मैचों में 5 हार झेलने वाले भारतीय कप्तान बने श्रेयस
कप्तान श्रेयस के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सबसे कम मैचों में 5 हार झेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। श्रेयस ने यह आंकड़ा सिर्फ 6 मैचों में छुआ। इस मामले में विराट कोहली ने 12 मैच, धोनी ने 15 मैच और हार्दिक पांड्या ने 16 मैचों में 5 हार झेली थीं। वहीं, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को इसके लिए 31-31 मैच लगे थे।
बल्लेबाजी
श्रेयस की कप्तानी पारी भी नहीं दिला पाई टीम को जीत
श्रेयस ने 49 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 163.27 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 12 बार नाबाद रहते हुए 31.87 की औसत से 1,307 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 138.16 की रही है।