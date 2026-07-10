कप्तान के तौर पर श्रेयस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है (फाइल तस्वीर)

चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:52 pm Jul 10, 202603:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए। भारतीय टीम को इस मुकाबले में 9 विकेट से हार मिली, जहां बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों स्तर पर चुनौतियां नजर आईं। बतौर कप्तान श्रेयस के लिए यह मैच यादगार नहीं रहा। भारतीय टीम सीरीज में लगातार 3 मुकाबले गंवा चुकी है। आइए कप्तान के नाम दर्ज हुए इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।