श्रेयस अय्यर ने पूरे किए 3,000 वनडे रन

श्रेयस अय्यर वनडे में दूसरे सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बने, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 06:44 pm Jun 17, 202606:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 24 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। पारी का 11वां रन बनाते ही उनके वनडे करियर में 3,000 रन पूरे हो गए। सिर्फ 72 पारियों में यह कारनामा करने वाले श्रेयस संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज हैं। आइए वनडे क्रिकेट में श्रेयस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।