क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम डेब्यू को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए? अश्विन ने दी राय

बयान

वह अभी बच्चा है- अश्विन

सूर्यवंशी ने मैच में 17 गेंदों में 52 रन बनाए। इसके बाद अश्विन ने कहा कि इतने युवा खिलाड़ी पर भारतीय टीम में जगह बनाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा, "उसे ऐसा लक्ष्य मत दो, वह अभी बच्चा है।" अश्विन ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी 40 की उम्र के बाद भी खेल सकते हैं, तो सूर्यवंशी के पास लंबा करियर है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी भविष्य में भारत के लिए जरूर खेलेंगे।