गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदरपाल सिंह तूर ने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में जीता पदक

तेजिंदरपाल ने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में पदक हासिल किया है।

वह इससे पहले 2018 में जकार्ता और 2022 में हांगझोऊ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुए थे।

तेजिंदरपाल से पहले भारत के बहादुर सिंह चौहान ने 1978 और 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण और 1974 में रजत पदक जीते थे।

बता दें कि एशियाई खेलों के इतिहास में सबसे सफल गोला फेंक खिलाड़ी सऊदी अरब के सुल्तान अल-हेब्शी हैं, जिन्होंने 3 स्वर्ण जीते थे।