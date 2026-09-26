गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदरपाल सिंह तूर ने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में जीता पदक

गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदरपाल सिंह तूर ने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में जीता पदक
क्या है खबर?
भारतीय गोला फेंक (शॉट पुट) खिलाड़ी तेजिंदरपाल सिंह तूर ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीता है। नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ी ने 20.64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यह मौजूदा खेलों में एथलेटिक्स में भारत का कुल 7वां पदक है। गोला फेंक स्पर्धा में ईरान के मोहम्मदरेजा तायबेसी ने 20.81 के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।
प्रदर्शन
फाइनल में ऐसा रहा तेजिंदरपाल का प्रदर्शन
तेजिंदरपाल ने अपने पहले प्रयास में 20.06 मीटर का थ्रो करते हुए अच्छी शुरुआत की।
इसके बाद उन्होंने अपने अगले 3 प्रयासों में 20.26, 19.77 और 19.71 मीटर के थ्रो किए।
शुरुआती 4 प्रयासों के बाद ये भारतीय दिग्गज तीसरे पायदान पर चल रहे थे। हालांकि, उन्होंने अपने 5वें प्रयास में 20.64 मीटर का थ्रो करते हुए पदक सुनिश्चित किया।
उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में फाउल किया।
सफलता
लगातार तीसरे एशियाई खेल में पदक जीतने में सफल हुए तेजिंदर
तेजिंदरपाल ने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में पदक हासिल किया है।
वह इससे पहले 2018 में जकार्ता और 2022 में हांगझोऊ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुए थे।
तेजिंदरपाल से पहले भारत के बहादुर सिंह चौहान ने 1978 और 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण और 1974 में रजत पदक जीते थे।
बता दें कि एशियाई खेलों के इतिहास में सबसे सफल गोला फेंक खिलाड़ी सऊदी अरब के सुल्तान अल-हेब्शी हैं, जिन्होंने 3 स्वर्ण जीते थे।