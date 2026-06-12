जसपाल राणा का निधन

दिग्गज भारतीय निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन

क्या है खबर?

भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज और कोच जसपाल राणा का शुक्रवार को 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह हाल ही में म्यूनिख में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (ISSF) विश्व कप से लौट रहे थे, जहां यात्रा के दौरान उन्हें असहजता महसूस हुई। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने उनके निधन की पुष्टि की है।