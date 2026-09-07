शोएब अख्तर ने किया खिलाड़ियों पर PCB की कार्रवाई की समर्थन, बताया क्या है योजना

शोएब अख्तर ने किया खिलाड़ियों पर PCB की कार्रवाई की समर्थन, बताया क्या है योजना
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा किए गए बड़े बदलावों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पहले 2 मैचों की हार के बाद तीसरे टेस्ट के लिए टीम में 7 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसको लेकर पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने PCB की जमकर आलोचना की है। हालांकि, पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इसे बोर्ड की आगामी योजना का हिस्सा बताया है।
बयान
अख्तर ने क्या दिया बयान?
अख्तर ने बोर्ड की इस दीर्घकालिक रणनीति का समर्थन करते हुए 'आउटसाइड एज' शो पर कहा, "PCB खुद इन लोगों (सीनियर खिलाड़ियों) से बेहद निराश था और उन्हें इस पाकिस्तानी टीम से अब कोई उम्मीद नहीं है। योजना इस मौजूदा टीम को हटाने और उनकी जगह युवा और नए खून को शामिल करने की है। ऐसे खिलाड़ी जो केवल पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। वे अब भविष्य देख रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं।"
समर्थन
अख्तर ने किया इन 3 तेज गेंदबाजों का समर्थन
इस बड़े बदलाव और बदलाव के दौर के बीच अख्तर का मानना है कि भविष्य के लिए पाकिस्तान को केवल 3 खिलाड़ियों को संभाल कर रखने की जरूरत है।
इस सूची में उन्होंने टेस्ट कप्तान बाबर आजम को भी जगह नहीं दी है।
अख्तर ने कहा, "इस बदलाव के दौर में, मैं सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के करियर को सुरक्षित देखना चाहता हूं। इन लड़कों में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है।"
बयान
PCB अधिकारी ने पाकिस्तान क्रिकेट को वेंटिलेटर पर बताया
अख्तर ने बताया कि उन्होंने दूसरे टेस्ट के बाद टीम में हुए बदलावों पर PCB के एक शीर्ष अधिकारी से बात की थी।
जब अख्तर ने उनसे पूछा कि टीम में आ रहे नए खिलाड़ियों से बोर्ड को क्या उम्मीदें हैं, तो अधिकारी ने कहा, "कुछ भी नहीं। हमें उस अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं जिन्हें हम बड़े मंच के लिए तैयार कर रहे हैं।"
अधिकारी ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस समय वेंटिलेटर पर होना भी बताया है।
बदलाव
पाकिस्तान टीम में क्या हुए बदलाव?
लगातार 2 हार के बाद PCB ने मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आघा, इमाम-उल-हक और आमिर जमाल सहित 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
इनकी जगह सैम अयूब और अराफात मिन्हास सहित 7 नए और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
खराब नतीजों के कारण मुख्य टेस्ट कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह सीमित ओवर कोच माइक हेसन को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।