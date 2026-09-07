शोएब अख्तर ने किया खिलाड़ियों पर PCB की कार्रवाई की समर्थन, बताया क्या है योजना

अख्तर ने बताया कि उन्होंने दूसरे टेस्ट के बाद टीम में हुए बदलावों पर PCB के एक शीर्ष अधिकारी से बात की थी।

जब अख्तर ने उनसे पूछा कि टीम में आ रहे नए खिलाड़ियों से बोर्ड को क्या उम्मीदें हैं, तो अधिकारी ने कहा, "कुछ भी नहीं। हमें उस अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं जिन्हें हम बड़े मंच के लिए तैयार कर रहे हैं।"

अधिकारी ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस समय वेंटिलेटर पर होना भी बताया है।