शिमरोन हेटमायर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में शामिल, जानिए कारण

हेटमायर ने जून 2025 में आखिरी वनडे खेला था। उन्होंने इस प्रारूप में 57 मैचों में 31.48 की औसत से 1,543 रन बनाए हैं।

जून में श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज की 3 मैचों की सीरीज के दौरान उन्हें वनडे टीम में वापस बुलाया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला।

उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे मैचों से भी बाहर रखा गया था ताकि वह सिएटल ओर्कास के साथ अपना मेजर लीग क्रिकेट प्रतिबद्धता पूरी कर सके।