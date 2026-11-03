शेन बॉन्ड ने जसप्रीत बुमराह के वनडे सीरीज न खेलने का किया बचाव, दिया अहम बयान

बॉन्ड ने कहा, "वनडे मैच में केवल 10 ओवर फेंकना टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले काफी कम है, जहां आपको 5 दिनों तक लंबे स्पेल फेंकने पड़ते हैं और दिन में लगभग 3 घंटे मैदान पर गेंदबाजी का जोर लगाना होता है।"

उन्होंने कहा, "भारत बहुत अधिक क्रिकेट खेलता है, इसलिए कार्यभार प्रबंधन आवश्यक है। आप चाहते हैं कि वनडे विश्व कप 2027 में आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पूरी तरह फिट रहें। हर कोई आज संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।"