शाई होप ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

शाई होप ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:15 pm Jul 06, 202610:15 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाई होप ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां और श्रीलंका टीम के खिलाफ पहला शतक रहा। उनकी पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में शुरुआती झटकों से उबरने में सफल हो पाई। श्रीलंका ने 549/9 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।