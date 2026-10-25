शाहीन अफरीदी ने 150 विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

शाहीन अफरीदी दूसरे सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:16 pm Oct 25, 202603:16 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाहीन अफरीदी ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान एक अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने वनडे करियर में 150 विकेट पूरे किए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन उनका 150वां शिकार बने। इसके साथ ही अफरीदी वनडे में 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज पाकिस्तानी (मैच के लिहाज से) खिलाड़ी बने हैं। आइए उनके आंकड़ों और करियर पर एक नजर डालते हैं।