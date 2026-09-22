टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शफाली वर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज शफाली वर्मा ने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। शफाली ने एशियाई खेल 2026 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। मुकाबले में शफाली को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने अपनी पारी की सातवीं गेंद पर पूरा किया। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
शफाली ने तोड़ा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड
शफाली ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है।
लॉरा ने इसी साल 24 पारियों में 43.36 की औसत और 138.72 की स्ट्राइक रेट से 824 रन बनाए हैं।
शफाली ने 2026 में 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 39.22 की औसत और 162.83 की स्ट्राइक रेट से 863 रन बना चुकी हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं।
पारी
बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़कर बनाया था ये रिकॉर्ड
शफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मुकाबले में 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली थी।
इस दौरान वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं।
शफाली ने श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने साल 2024 में 32 छक्के जड़े थे। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने इस साल अब तक 38 छक्के लगाए हैं।
उनके नाम 99 चौके भी दर्ज हैं।
छक्के
शफाली जड़ चुकी हैं 107 छक्के
शफाली के नाम महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 107 छक्के हैं, जो स्मृति मंधाना के साथ किसी भारतीय खिलाड़ी के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं।
शफाली ने अब तक 119 मैचों में 3,325 रन बनाए हैं। उनकी औसत 30.22 और स्ट्राइक रेट 141 की रही है।
इस दौरान उन्होंने 50 या उससे ज्यादा रन की 22 पारियां खेली हैं।
श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 16 मैचों में 540 रन बनाए हैं, उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं।