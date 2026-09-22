टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शफाली वर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी

शफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मुकाबले में 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली थी।

इस दौरान वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं।

शफाली ने श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने साल 2024 में 32 छक्के जड़े थे। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने इस साल अब तक 38 छक्के लगाए हैं।

उनके नाम 99 चौके भी दर्ज हैं।