बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज: शादमान इस्लाम ने लगाया अपना तीसरा टेस्ट शतक, पूरे किए 7,000 प्रथम-श्रेणी रन

मैच के पहले दिन के स्टंप्स तक इस्लाम 99 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद थे।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दूसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया।

इस बीच उन्होंने मोमिनुल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 रन और हृदय के साथ चौथे विकेट लिए 88 रन की साझेदारी की।

शतक लगाने एक बाद इस्लाम 234 गेंदों का सामना करके 105 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 11 चौके भी लगाए।