वनडे विश्व कप 2027 के संशोधित प्रारूप की कई अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने की आलोचना, जानिए कारण

नामीबिया क्रिकेट टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने इस बात पर जोर दिया कि वनडे विश्व कप कई सहयोगी देशों के खिलाड़ियों के लिए लंबी अवधि की योजना है।

उन्होंने कहा कि योग्यता हासिल करने से सबसे बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का एक वास्तविक अवसर मिलना चाहिए।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने कहा कि सहयोगी देशों ने वैश्विक आयोजनों में मूल्य और रुचि जोड़ने में लगातार अपनी भूमिका साबित की है। ऐसे में यह प्रारूप बड़ी परेशानी है।