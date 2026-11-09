न्यूजीलैंड बनाम भारत: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

वनडे में दोनों टीमों के बीच 125 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 65 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस बीच 52 मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है।

7 मुकाबले बेनतीजा (टाई-1) रहे हैं।

न्यूजीलैंड में दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले हुए हैं। इस बीच 16 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 26 मुकाबलों में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है। 4 मैच में बेनतीजा और एक मैच टाई रहा है।