केन्या के सबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन में 2 घंटे की बाधा तोड़कर रचा इतिहास

दौड़

टूट गए पुराने सभी रिकॉर्ड

इथियोपिया के योमिफ केजेलचा ने 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी की और पहले ही मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट 41 सेकंड का समय दर्ज किया। युगांडा के जैकब किपलिमो 2 घंटे 00 मिनट 28 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो पिछले विश्व रिकॉर्ड से भी तेज था। इससे पहले पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड 2 घंटे 00 मिनट 35 सेकंड था, जिसे केल्विन किप्टुम ने 2023 में बनाया था। तीनों धावकों ने उनको पीछे छोड़ा।