केन्या के सबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन में 2 घंटे की बाधा तोड़कर रचा इतिहास
क्या है खबर?
मैराथन के इतिहास में पहली बार 2 घंटे की बाधा आधिकारिक रूप से टूट गई है। केन्या के धावक सबास्टियन सावे ने रविवार को लंदन मैराथन जीतते हुए 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड का समय दर्ज किया। यह एथलेटिक्स जगत के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि सावे ने पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड 65 सेकंड से तोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऐसे में आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
दौड़
टूट गए पुराने सभी रिकॉर्ड
इथियोपिया के योमिफ केजेलचा ने 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी की और पहले ही मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट 41 सेकंड का समय दर्ज किया। युगांडा के जैकब किपलिमो 2 घंटे 00 मिनट 28 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो पिछले विश्व रिकॉर्ड से भी तेज था। इससे पहले पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड 2 घंटे 00 मिनट 35 सेकंड था, जिसे केल्विन किप्टुम ने 2023 में बनाया था। तीनों धावकों ने उनको पीछे छोड़ा।
पहला
पहले भी बना था ये रिकॉर्ड, लेकिन दर्ज नहीं हुआ
केन्या के एलियुड किपचोगे ने अक्टूबर 2019 में 1 घंटा 59 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी कर 2 घंटे से कम समय में मैराथन खत्म करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि, यह समय विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने विशेष जूते पहने थे, गति और तरल पदार्थ के नियमों का पालन नहीं हुआ था और यह खुला मुकाबला नहीं था। सावे, जिन्होंने 100 ग्राम से कम वजन वाले एडिडास प्रो इवो-3 जूते पहने थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें दौड़ की वीडियो
BREAKING VIDEO: Kenya’s Sabastian Sawe becomes the first person ever to win a regular marathon in under two hours, setting a new world record at the London Marathon in 1:59:30!— Larry Madowo (@LarryMadowo) April 26, 2026
Kenyans invented running™ pic.twitter.com/esN8QAwWmm