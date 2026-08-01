स्कॉट एडवर्ड्स ने नीदरलैंड के कप्तान पद से दिया इस्तीफा, जानिए क्या रहा कारण

रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन (KNCB) द्वारा जारी वीडियो में एडवर्ड्स ने कप्तानी से हटने के अपने फैसले की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है, हां, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुख्य काेच रायन कुक और मैं बात कर रहे हैं और हां, मैंने इसके बारे में कुछ अलग-अलग लोगों से बात की है।"

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में उनके पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।