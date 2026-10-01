वनडे विश्व कप 2027 का शेड्यूल हुआ घोषित, पाकिस्तान से 10 अक्टूबर को भिड़ेगा भारत

सुपर सीरीज

2 अक्टूबर: क्वालीफायर-1 बनाम क्वालीफायर-3, विंडहोक

4 अक्टूबर: क्वालीफायर-1 बनाम क्वालीफायर-2, विंडहोक

6 अक्टूबर 2027: क्वालीफायर-2 बनाम क्वालीफायर-3, विंडहोक

ग्रुप स्टेज

7 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन

8 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, त्शवाने

8 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, विंडहॉक

9 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम क्वालीफायर-B, बुलावायो

9 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, केप टाउन

10 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग

10 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम क्वालीफायर-B, विंडहॉक

11 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान, बुलावायो

12 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वालीफायर-A, पार्ल