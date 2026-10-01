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वनडे विश्व कप 2027 का शेड्यूल हुआ घोषित, पाकिस्तान से 10 अक्टूबर को भिड़ेगा भारत
वनडे विश्व कप का शेड्यूल हुआ घोषित (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे विश्व कप 2027 का शेड्यूल हुआ घोषित, पाकिस्तान से 10 अक्टूबर को भिड़ेगा भारत

लेखन अंकित पसबोला
Oct 01, 2026
09:25 pm
क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2027 इस बार दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से होना है। लंबे अंतराल के बाद अफ्रीकी धरती पर होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शेड्यूल की घोषणा की है। 2 अक्टूबर से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगी। आइए इस शेड्यूल के बारे में जानते हैं।

ग्रुप

ऐसा है भारतीय टीम का कार्यक्रम 

भारत के साथ ग्रुप-A में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालिफायर-A की टीमें होंगी।

भारत 10 अक्टूबर को पाकिस्तान, 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान और 17 अक्टूबर को क्वालिफायर-A के खिलाफ खेलेगी।

भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से 24 अक्टूबर को भिड़ेगी।

वहीं ग्रुप-B में बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, और क्वालिफायर-B की टीमें शामिल हैं।

24 अक्टूबर को ग्रुप स्टेज के मैच समाप्त होंगे।

जानकारी

21 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच 

17 नवंबर को पहला सेमीफाइनल मैच केप टाउन में खेला जाएगा। इसके बाद 18 नवंबर को सेंचुरियन में दूसरा सेमीफाइनल मैच होना है। इसके बाद 21 नवंबर को जोहांसबर्ग में फाइनल मैच खेला जाएगा।

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ट्विटर पोस्ट

ICC ने जारी किया शेड्यूल 

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टीम 

10 टीमों को मिलेगा सीधे प्रवेश

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने सह-मेजबान होने के कारण विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है।

वहीं, मेजबान होने के बावजूद नामीबिया को स्वतः क्वालीफिकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वह ICC की पूर्ण सदस्य टीम नहीं है।

इसके अलावा 8 टीमें 30 सितंबर 2026 की वनडे रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालीफाई करेंगी।

इस समय भारत वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर है।

शेड्यूल 

2 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट 

सुपर सीरीज

2 अक्टूबर: क्वालीफायर-1 बनाम क्वालीफायर-3, विंडहोक

4 अक्टूबर: क्वालीफायर-1 बनाम क्वालीफायर-2, विंडहोक

6 अक्टूबर 2027: क्वालीफायर-2 बनाम क्वालीफायर-3, विंडहोक

ग्रुप स्टेज

7 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन

8 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, त्शवाने

8 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, विंडहॉक

9 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम क्वालीफायर-B, बुलावायो

9 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, केप टाउन

10 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग

10 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम क्वालीफायर-B, विंडहॉक

11 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान, बुलावायो

12 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वालीफायर-A, पार्ल

शेड्यूल-2 

12 ओक्टोबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी बांग्लादेशी टीम 

12 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश, कुगोम्पो सिटी

13 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, विंडहॉक

13 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम क्वालीफायर-B, पार्ल

14 अक्टूबर: भारत बनाम अफगानिस्तान, त्शवाने

15 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम क्वालीफायर-A, ब्लोएमफॉन्टेन

15 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया, हरारे

16 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, डरबन

16 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, ग्केबरहा

17 अक्टूबर: भारत बनाम क्वालीफायर-ए, ब्लोएमफॉन्टेन

17 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम क्वालीफायर-बी, हरारे

18 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान, कुगोम्पो सिटी

शेड्यूल-3 

19 अक्टूबर को जिम्बाब्वे से भिड़ेगा पाकिस्तान 

19 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, हरारे

19 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, डरबन

20 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग

20 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम क्वालीफायर-B, हरारे

21 अक्टूबर: अफगानिस्तान बनाम क्वालीफायर-A, कुगोम्पो सिटी

22 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, पारल

22 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग

23 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, ग्केबरहा

23 अक्टूबर: बांग्लादेश बनाम क्वालीफायर-B, त्शवाने

24 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम भारत, विक्टोरिया फॉल्स

प्रारूप 

ICC ने वनडे विश्व कप 2027 के प्रारूप में किया है बदलाव

वनडे विश्व कप 2027 के प्रारूप को लेकर ICC ने बड़ा बदलाव किया है।

अब 14 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। सबसे निचली रैंकिंग वाली 3 टीमें पहले 'सुपर सीरीज' खेलेगी।

इस चरण से एक टीम मुख्य ग्रुप में पहुंचेगी।

इसके बाद 12 टीमों को 6-6 के 2 समूहों में बांटा जाएगा।

शीर्ष 3-3 टीमें और दोनों ग्रुप की चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम 'सुपर 7' के लिए क्वालीफाई करेगी। 'सुपर 7' से शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी।

सुपर-7 

'सुपर-7' चरण में खेले जाएंगे 21 मैच 

नए प्रारूप के तहत ग्रुप चरण के बाद पहली बार 'सुपर-7' चरण खेला जाएगा।

12 टीमों के बीच 30 ग्रुप मैच होंगे। वहीं, सुपर-7 में 21 मुकाबले खेले जाएंगे।

ICC ने प्रारूप में बदलाव का फैसला टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से किया है।

दक्षिण अफ्रीका के 8 मैदानों में 2027 क्रिकेट विश्व कप के अधिकांश मुकाबले खेले जाने हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे के 3 और नामीबिया के एक मैदान पर मैच होने हैं।

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