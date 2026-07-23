18 जून से खेला जाएगा पहला मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशेज सीरीज 2027 के कार्यक्रम की हुई घोषणा, 18 जून से खेला जाएगा पहला मुकाबला

लेखन अंकित पसबोला 02:57 pm Jul 23, 202602:57 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच होने वाली एशेज सीरीज के कार्यक्रम पर आधिकारिक मुहर लग गई है। दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपने घरेलू कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत एशेज 2027 की शुरुआत 18 जून को नॉटिंघम में होने वाले मैच से होगी। इसके साथ-साथ इंग्लैंड 2027 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की मेजबानी भी करेगा। आइए एशेज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं।