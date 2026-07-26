अब्दुल्ला शफीक की पाकिस्तान टीम में वापसी हो गई है

सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल

लेखन भारत शर्मा 04:54 pm Jul 26, 202604:54 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि शफीक को अब्दुल्ला फजल की जगह टीम में जगह दी गई है, जो त्रिनिदाद में पहले टेस्ट से पहले प्रशिक्षण के दौरान पीठ की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच फिलहाल त्रिनिदाद में खेला जा रहा है।