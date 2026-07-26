सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि शफीक को अब्दुल्ला फजल की जगह टीम में जगह दी गई है, जो त्रिनिदाद में पहले टेस्ट से पहले प्रशिक्षण के दौरान पीठ की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच फिलहाल त्रिनिदाद में खेला जा रहा है।
मजबूती
शकील की वापसी से पाकिस्तान के मध्य क्रम को मिलेगी मजबूती
फिटनेस संबंधी चिंताओं के कारण शकील को शुरू में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरों के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था।
हालांकि, पाकिस्तान के क्रिकेट निदेशक आकिब जावेद ने कहा था कि उनके इंग्लैंड में टीम में शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, अब उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए ही टीम में वापस बुला लिया गया है। फजल के बाहर होने के बाद उनके आने से पाकिस्तान के मध्य क्रम को मजबूती मिलेगी।
करियर
शफीक ने अक्टूबर 2025 में खेला था आखिरी टेस्ट
शफीक ने आखिरी टेस्ट अक्टूबर 2025 में खेला था।
ESPNक्रिकइन्फो के अनुसार, शफीक ने अपने पहले 8 टेस्ट मैचों में 65 से अधिक के औसत से कुल 856 रन बनाए थे, लेकिन अपनी पिछली 9 पारियों में 136 रन ही बना पाए।
उन्होंने पिछली 31 पारियों में 25.13 के औसत से 754 रन बनाए हैं।
शकील और शफीक को टीम में शामिल करने से पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट और इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी के और अधिक विकल्प मिल जाएंगे।
जानकारी
कैसा रहा पहले टेस्ट का पहला दिन?
त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश से बाधित रहा। वेस्टइंडीज ने दिन का खेल खत्म होने तक 194/3 का स्कोर बना लिया था। केवम हॉज (83*) और शाई होप ने (39*) क्रीज पर जमे हुए हैं।