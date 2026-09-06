सात्विक-शेट्टी ने जीता चाइना मास्टर्स (तस्वीर: एक्स/@BAI_Media)

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता चाइना मास्टर्स का खिताब

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Sep 06, 202605:37 pm

क्या है खबर?

भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन की ही जी टिंग और रेन जियांग यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। यह इस साल सात्विक-चिराग का दूसरा सुपर 750 खिताब है। इसके साथ-साथ यह उनके करियर का 10वां BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।