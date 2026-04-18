सरफराज अहमद को बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का मुख्य कोच नियुक्त किया गया

स्टाफ टेस्ट टीम के लिए सहायक स्टाफ में इन्हें मिली जगह सरफराज के साथ-साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर असद शफीक और उमर गुल को क्रमशः बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तीनों शान मसूद की कप्तानी में काम करेंगे। यह कोचिंग स्टाफ ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में बांग्लादेश के खिलाफ टीम का नेतृत्व करेगा, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश दौरे से होगी। टीम में तीनों पूर्व दिग्गजों से टीम के प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार लाने की उम्मीद है।

टीम 4 नए खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह बांग्लादेश दौरे के लिए चुनी गई 16 सदस्यीय टीम में 4 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। इनमें अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी घोरी शामिल हैं। इस टीम के पांच सदस्य वर्तमान में लाहौर में क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। इनमें अजान अवैस, इमाम-उल-हक, मोहम्मद गाजी घोरी, नोमान अली और साजिद खान शामिल हैं। ये खिलाड़ी खुद क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

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कार्यक्रम कैसा है टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम? टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 से 12 मई तक ढाका में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 16 से 20 मई तक सिलहट में खेला जाएगा। टीम 27 अप्रैल को कराची में प्रशिक्षण शिविर के लिए एकत्रित होगी और 1 मई तक वहीं रहेगी, जिसके बाद टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेल रहे खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के अभियान समाप्त होने के बाद इस शिविर में शामिल होंगे।

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