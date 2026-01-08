विजय हजारे ट्रॉफी: सरफराज खान ने 15 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

पारी ऐसी रही सरफराज की पारी, अभिषेक शर्मा के ओवर में जड़े 30 रन सरफराज नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे। वह 20 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 310 की रही। इस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा के ओवर में 30 रन जड़ दिए। उन्होंने लगातार गेंदों पर 6,4,6,4,6 और 4 के स्कोर बनाए। सरफराज ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ सिर्फ 24 गेंदों में 49 रन की साझेदारी निभाई। अंगकृष रघुवंशी के साथ उन्होंने 14 गेंद में 33 रन जोड़े।

फॉर्म कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं सरफराज सरफराज विजय हजारे ट्रॉफी के इस संस्करण में कमाल के फॉर्म में हैं। उन्होंने गोवा क्रिकेट टीम के खिलाफ 157 रन की पारी खेली थी। वहीं, उत्तराखंड के खिलाफ उन्होंने 55 रन बनाए थे। उन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 75.75 की औसत से 303 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 190.56 की रही है। उन्होंने 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी लगाए हैं।

करियर ऐसा रहा है सरफराज का लिस्ट-A करियर सरफराज ने लिस्ट-A क्रिकेट में अब तक 43 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में लगभग 42 की औसत के साथ 900 से अधिक रन नबाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 157 रन विजय हजारे ट्रॉफी के इसी संस्करण में आया है। इस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 63.15 की औसत से 4,863 रन बनाए हैं।

