संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:14 pm Oct 22, 202604:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अपने बल्ले की चमक बिखेरी। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 67 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह संजू के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक रहा, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दूसरी बार 50 रन का आंकड़ा पार किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।