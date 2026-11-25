कमिंस के बयान से आहत हुए ख्वाजा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सैंडपेपर विवाद: कमिंस के बयान से आहत हुए ख्वाजा, बोले- व्यक्तिगत हमले की नहीं थी उम्मीद

लेखन अंकित पसबोला 02:07 pm Nov 25, 202602:07 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 के चर्चित सैंडपेपरगेट विवाद ने एक बार फिर दिलचस्प मोड़ लिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और इस विवाद को फिर से हवा देने वाले उस्मान ख्वाजा ने कप्तान पैट कमिंस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। ख्वाजा ने खुलासा किया कि उन्होंने कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको मैसेज करके विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।