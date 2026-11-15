'सैंडपेपर गेट' प्रकरण: ऑस्ट्रेलिया के 12वें खिलाड़ी चैड सेयर्स का खुलासा, कहा- पूरी टीम जानती थी

इस हफ्ते की शुरुआत में कप्तान कमिंस ने 68 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा की किताब के दावों को खारिज किया था।

इस पर सेयर्स ने कहा, "सच कहूं तो मैंने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा नहीं देखी। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने जिस तरह उस्मान पर हमला बोला और व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। मैं शायद समझ सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत थी।"