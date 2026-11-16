सैंडपेपर गेट विवाद: उस्मान ख्वाजा वित्तीय लाभ के आरोपों पर भड़के, दिया चौंकाने वाला बयान

एंटोनेट लैटौफ के पॉडकास्ट पर ख्वाजा ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे और पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में अधिक पैसा आने से अब मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है।"

उन्होंने कहा, "मैं उन 3 खिलाड़ियों (वार्नर, स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट) के लिए खड़ा हुआ हूं, जिनके साथ अन्याय हुआ था। हालांकि, टीम में अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिन्हें इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है।"