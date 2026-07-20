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सैम कर्रन ने वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 
सैम कर्रन ने तीसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

सैम कर्रन ने वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Jul 20, 2026
01:44 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में सैम कर्रन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। ये उनके वनडे करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा, भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया। उनकी शानदार गेंदबाजी के ही कारण इंग्लैंड को मैच में 27 रन से शानदार जीत मिली। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम कर लिया।

गेंदबाजी

ऐसी रही कर्रन की गेंदबाजी 

कर्रन ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 75 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.50 की रही।

इस खिलाड़ी ने विराट कोहली (74), ईशान किशन (14), श्रेयस अय्यर (0) और अक्षर पटेल (2) को अपना शिकार बनाया।

भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 6 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 36.37 की औसत से 8 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

कर्रन ने अपनी स्लोअर गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया।

करियर

ऐसा रहा है कर्रन का वनडे करियर 

कर्रन ने अपना पहला वनडे 2018 में खेला था। अब तक उन्होंने 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 40.11 की औसत से 43 विकेट लिए हैं।

उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/48 का रहा है।

कर्रन ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट भारत के खिलाफ ही लिए हैं।

साल 2026 में कर्रन ने 6 पारियों में 31.62 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं।

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