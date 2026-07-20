सैम कर्रन ने वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

कर्रन ने अपना पहला वनडे 2018 में खेला था। अब तक उन्होंने 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 40.11 की औसत से 43 विकेट लिए हैं।

उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/48 का रहा है।

कर्रन ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट भारत के खिलाफ ही लिए हैं।

साल 2026 में कर्रन ने 6 पारियों में 31.62 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं।