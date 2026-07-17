जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 में बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच 3 टी-20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में सलामी बल्लेबाज सैफ हसन (55) और तंजीद हसन तमीम (58) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। सैफ के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 5वां अर्धशतक रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना पहला ही पचासा जड़ा। वहीं, तंजीद ने अपना 12वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना तीसरा पचासा लगाया। ऐसे में आइए दोनों की पारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारी
सैफ 45 गेंदों में 55 रन बनाकर सिकंदर रजा की गेंद पर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 122.22 की रही।
वहीं, तंजीद ने 44 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 131.82 की रही।
इस खिलाड़ी को रिचर्ड नगरावा ने पवेलियन की राह दिखाई।
दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 गेंदों में 120 रन की साझेदारी निभाई।
जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े
जिम्बाब्वे के खिलाफ सैफ ने 2 मकाबले खेले हैं 33.50 की औसत और 111.66 की स्ट्राइक रेट से 67 रन बनाए हैं।
वहीं, तंजीद ने साल 2024 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 मुकाबला खेला था।
अब तक उन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 39 की औसत से 234 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67* रन रहा है।
पारी
ऐसी रही बांग्लादेश की पहली पारी
दोनों खिलाड़ियों के अर्धशतक की मदद से बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 186/5 का स्कोर बनाया।
याशीर अली ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन बना दिए।
वहीं, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 10 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। इस खिलाड़ी के बल्ले से 4 छक्के निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 310 की रही।
याशीर ने 3 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही।
करियर
ऐसा रहा है तंजीद और सैफ का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सैफ ने अब तक 28 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 25.25 की औसत से 606 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 118.35 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं।
2024 में अपना डेब्यू करने वाले तंजीद ने 52 मैचों की 52 पारियों में 26.91 की औसत और 128.03 की स्ट्राइक रेट से 1,265 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 12 अर्धशतक निकले हैं।