जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 में बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

सैफ 45 गेंदों में 55 रन बनाकर सिकंदर रजा की गेंद पर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 122.22 की रही।

वहीं, तंजीद ने 44 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 131.82 की रही।

इस खिलाड़ी को रिचर्ड नगरावा ने पवेलियन की राह दिखाई।

दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 गेंदों में 120 रन की साझेदारी निभाई।