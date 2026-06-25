साई सुदर्शन ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

साई सुदर्शन ने श्रीलंका-A के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:33 pm Jun 25, 202603:33 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका-A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया-A के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शतक (132) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 9वां शतक साबित हुआ। उन्होंने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया-A की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए शतक जड़ा। इस बीच उन्होंने सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी भी की। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।