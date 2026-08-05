साई सुदर्शन श्रीलंका में पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम में हो सकते हैं शामिल

सुदर्शन के देर से पहुंचने के कारण वह कोलंबो में होने वाले भारत के 3 दिवसीय अभ्यास मैच में नहीं खेल पाएंगे। अभ्यास मैच 7 अगस्त से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगा।

इसके बाद भारतीय टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए गाले रवाना होगी।

इस झटके के बावजूद सुदर्शन भारत की टेस्ट बल्लेबाजी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। उन्हें टीम में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।