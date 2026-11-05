सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया ये बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके लिए कई खिलाड़ी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने से शतक जड़ने तक सूर्यवंशी ने कम उम्र में बड़ी पहचान बनाई है। हालांकि, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाए जाने के फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। इनमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं।
सवाल
तेंदुलकर से किया गया ये सवाल
तेंदुलकर ने चयनकर्ताओं के फैसले पर उस समय सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर नहीं की थी जब सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाया गया था।
हालांकि, रेडिट पर सवाल-जवाब के दौरान उन्होंने माना कि सूर्यवंशी को इतनी कम उम्र में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना जल्दबाजी है।
एक प्रशंसक ने उनसे पूछा था कि 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी को कप्तानी की जिम्मेदारी दिए जाने पर उनकी क्या राय है?
इस पर सचिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
बयान
तेंदुलकर ने क्या कहा?
तेंदुलकर ने कहा कि सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में उपकप्तान बनाना जल्दबाजी है। उनके मुताबिक, सूर्यवंशी को पहले लाल गेंद से और मुकाबले खेलने चाहिए और धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए।
दलीप ट्रॉफी शुरू होने से पहले सूर्यवंशी ने बिहार के लिए लाल गेंद से केवल 8 मुकाबले खेले थे। इसके बावजूद उन्हें कप्तान ईशान किशन का उपकप्तान चुना गया।
इस दौड़ में वह 100 से ज्यादा प्रथम श्रेणी मुकाबले खेल चुके अनुभवी अभिमन्यु ईश्वरन से आगे रहे।
फैसला
क्यों लिया गया था सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाने का फैसला
ईस्ट जोन की चयन समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया था कि सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाने का फैसला उनके विकास को ध्यान में रखकर लिया गया था।
इसका टीम में खिलाड़ियों के वरिष्ठता क्रम से कोई लेना-देना नहीं था।
टूर्नामेंट के दौरान ईशान के चोटिल होने पर सूर्यवंशी को कप्तानी करने का मौका भी मिला। इतना ही नहीं, वह DRS लेने जैसे कई अहम फैसलों में भी शामिल रहे। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
टी-20
अभी टी-20 टीम के अहम सदस्य हैं सूर्यवंशी
फिलहाल सूर्यवंशी भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, हालांकि वह अभी तक पारी की शुरुआत करने की जगह पक्की नहीं कर पाए हैं।
प्लेइंग इलेवन में शुरुआती 3 स्थानों के लिए उन्हें लगातार कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
इस दौड़ में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए सूर्यवंशी को इन खिलाड़ियों से मुकाबला करना होगा।