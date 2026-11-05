वैभव सूर्यवंशी अभी भारत की टी-20 टीम का हिस्सा हैं (फाइल तस्वीर)

सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया ये बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 10:40 am Nov 05, 202610:40 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके लिए कई खिलाड़ी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने से शतक जड़ने तक सूर्यवंशी ने कम उम्र में बड़ी पहचान बनाई है। हालांकि, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाए जाने के फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। इनमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं।