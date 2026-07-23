तेंदुलकर और गिल ने किया छात्रों का समर्थन (तस्वीर: एक्स/@mufaddal_vohra)

NEET विवाद पर सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल की प्रतिक्रियाएं आईं सामने, छात्रों का किया समर्थन

लेखन अंकित पसबोला 10:01 pm Jul 23, 202610:01 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस व्यापक जन आंदोलन को देश के कई बड़े चेहरों का समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर और कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी-अपनी बात रखी है। दिलचस्प रूप से विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेंदुलकर ने अपने पिता रमेश तेंदुलकर से मिली सीख का एक किस्सा साझा किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।