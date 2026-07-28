रयान टेन डोएशाटे ने भारतीय टीम के सहायक कोच का पद छोड़ा, KKR से फिर जुड़ेंगे

KKR में टेन डोएशाटे एक बार फिर अभिषेक नायर के साथ काम करते नजर आएंगे।

दोनों भारतीय टीम के कोचिंग सेटअप में भी कुछ समय तक सहायक कोच की भूमिका में थे।

इससे पहले वे KKR में भी सहायक कोच के तौर पर काम कर चुके हैं। टेन डोएशाटे का KKR से पुराना नाता है। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने 2012 और 2014 में टीम के साथ 2 खिताब जीते थे।

2022 में वह टीम के फील्डिंग कोच बने थे।