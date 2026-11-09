यशस्वी जायसवाल वनडे और टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय कोच ने उठाए सवाल

लेखन आदर्श कुमार 05:08 pm Nov 09, 202605:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लगातार सीमित ओवरों की टीम से बाहर रखने के फैसले पर अपनी राय रखी है। यशस्वी ने टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन वनडे और टी-20 टीम में उन्हें नियमित मौका नहीं मिल रहा है। इस बल्लेबाज ने अब तक 6 वनडे खेले हैं, जिनमें 71.25 की औसत से 285 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 शतक भी हैं।