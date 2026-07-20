दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे रुतुराज गायकवाड़, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 का आयोजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा।

इस सत्र में भी टूर्नामेंट का जोनल प्रारूप बरकरार रखा गया है। वेस्ट जोन अपनी शुरुआत 23 से 26 अगस्त के बीच खेले जाने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ करेगा।

टूर्नामेंट में फाइनल सहित कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 6 से 10 सितंबर के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-1 पर आयोजित होगा।