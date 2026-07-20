दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे रुतुराज गायकवाड़, ऐसी है पूरी टीम
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन टीम की कमान रुतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है। मुख्य चयनकर्ता राजेश पवार की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक के बाद 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। शम्स मुलानी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। गायकवाड़ ने पिछले सत्र में कप्तानी करने वाले शार्दुल ठाकुर की जगह ली है। गायकवाड़ श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया-A टीम के उपकप्तान भी रहे थे।
टीम
ऐसी है वेस्ट जोन की पूरी टीम
दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन की पूरी टीम: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उपकप्तान), हार्विक देसाई (विकेटकीपर), उर्विल पटेल (विकेटकीपर), जयमीत पटेल, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा, सिद्धार्थ देसाई, सरफराज खान, मुशीर खान, अतित शेठ, मुकेश चौधरी, तनुष कोटियान, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे।
रिजर्व खिलाड़ी: जय गोहिल, आर्या देसाई, अर्शिन कुलकर्णी, महेश पिठिया, विशाल जायसवाल और राजवर्धन हंगरगेकर।
पृथ्वी और सरफराज इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे।
शेड्यूल
कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
दलीप ट्रॉफी 2026-27 का आयोजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा।
इस सत्र में भी टूर्नामेंट का जोनल प्रारूप बरकरार रखा गया है। वेस्ट जोन अपनी शुरुआत 23 से 26 अगस्त के बीच खेले जाने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ करेगा।
टूर्नामेंट में फाइनल सहित कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 6 से 10 सितंबर के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-1 पर आयोजित होगा।
टेस्ट
टेस्ट टीम में जगह बनाने पर होगी गायकवाड़ की नजर
गायकवाड़ अब दलीप ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे।
भारत के लिए वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके गायकवाड़ को अब टेस्ट डेब्यू का इंतजार है।
उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने 47 प्रथम श्रेणी मैचों में 44.51 की औसत से 3,294 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक निकले हैं।
वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं।
गेंदबाज
ये गेंदबाज करना चाहेंगे बेहतर
वेस्ट जोन की गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी तेज गेंदबाजों के हाथों में होगी।
टीम में शार्दुल, मुकेश, तुषार और अतित जैसे तेज गेंदबाज शामिल हैं, जो अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देंगे।
वहीं, उपकप्तान मुलानी और तनुष स्पिन विभाग की कमान संभालेंगे। दोनों स्पिन गेंदबाजों से टीम को बीच के ओवरों में विकेट निकालने और रन रोकने की उम्मीद होगी।
मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ वेस्ट जोन टूर्नामेंट में उतरने के लिए तैयार है।