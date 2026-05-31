रुतुराज गायकवाड़ को रियान पराग की जगह भारत-A टीम में मिली जगह

रुतुराज गायकवाड़ को रियान पराग की जगह भारत-A टीम में मिली जगह, जानिए क्या रहा कारण

लेखन भारत शर्मा 06:47 pm May 31, 202606:47 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका में होने वाली आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत-A टीम में रियान पराग के स्थान पर रुतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार को इस बदलाव की घोषणा की। बता दें कि पहले पराग को इस टीम का उपकप्तान बनाया गया था, लेकिन अब वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं और वर्तमान में बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।