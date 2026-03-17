IPL में सबसे कम पारियों में 2,000 रन बनाने वाले भारतीय हैं रुतुराज गायकवाड़, जानिए रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 5 बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) आगामी सीजन के लिए अपनी योजनाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। दरअसल, नीलामी में CSK ने ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया था। इससे पहले CSK की टीम में ज्यादातर अनुभवी खिलाड़ी ही नजर आते थे। IPL 2026 में CSK की कमान रुतुराज गायकवाड़ संभालेंगे। इस बीच गायकवाड़ के IPL के रिकॉर्ड्स, उपलब्धियों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

औसत IPL में तीसरा सर्वश्रेष्ठ औसत क्रिकइंफो के अनुसार, 2020 में अपने डेब्यू के बाद से CSK के लिए 71 मैच खेलने वाले गायकवाड़ ने 40.35 के शानदार औसत से 2,502 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में कम से कम 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका औसत तीसरा सबसे बेहतर है। इस मामले में सिर्फ केएल राहुल (46.21) और डेविड वार्नर (40.52) का औसत ही उनसे बेहतर है। गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 137.47 भी काफी शानदार है।

आंकड़े पारियों के लिहाज से सबसे तेज 2,000 IPL रन वाले भारतीय हैं गायकवाड़ IPL 2024 के दौरान गायकवाड़ ने इस लीग में अपने 2,000 रन पूरे किए थे। वह इस आंकड़े को छूने वाले सबसे तेज भारतीय (पारियों के लिहाज से) खिलाड़ी बने थे। उन्होंने यह कारनामा सिर्फ 57 पारियों में किया था। इस उपलब्धि तक सबसे तेज पहुंचने वालों की सूची में वह कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल (48 पारियां) और शॉन मार्श (52 पारियां) हैं।

Advertisement

अन्य रिकॉर्ड्स गायकवाड़ के अन्य रिकॉर्ड्स गायकवाड़ ने IPL में 22 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है। CSK के लिए सुरेश रैना ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने उनसे ज्यादा बार (34) ऐसा किया है। CSK के मौजूदा कप्तान इस मामले में धोनी के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, गायकवाड़ ने 2 शतक लगाए हैं। उनके साथ-साथ मुरली विजय और शेन वॉटसन ही ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने CSK की जर्सी में एक से ज्यादा शतक जड़े हैं।

Advertisement