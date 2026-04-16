बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, जानिए आंकड़े

ऐलान रुबेल ने अपने संन्यास को लेकर क्या कहा? रुबेल ने फेसबुक पर लिखा, 'मैं तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन हूं। मैंने बांग्लादेश के लिए 27 टेस्ट, 104 वनडे और 28 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। राष्ट्रीय टीम मेरा जुनून है, लेकिन एक समय सभी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ना पड़ता है। मैंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि, मैं घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहता हूं। मेरे परिवार, दोस्तों, मीडियाकर्मियों और प्रशंसकों को धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा मेरा समर्थन करते रहेंगे।'

उपलब्धि क्या रही हैं रुबेल की उपलब्धियां? रुबेल वनडे डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज हैं। उन्होंने 2009 में श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ 33 रन देकर 4 विकेट चटकाते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह उन्होंने वनडे विश्व कप 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ चार गेंदों के अंतराल में इयान बेल और कप्तान इयोन मॉर्गन को आउट करने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को पवेलियन भेजा था। उन्होंने 53/4 के आंकड़ों से टीम को जीत दिलाई थी।

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