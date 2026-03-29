सैम कर्रन ने IPL 2026 में न खेल पाने पर निराशा व्यक्त की है

राजस्थान रॉयल्स के सैम कर्रन ने IPL 2026 में न खेल पाने पर व्यक्त की निराशा

लेखन भारत शर्मा 12:52 pm Mar 29, 202612:52 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सैम कर्रन ने कमर की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में न खेल पाने को लेकर निराशा व्यक्त की है। 27 वर्षीय कर्रन पिछले साल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से 2.4 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स (RR) में शामिल हुए थे और वहीं खेलने वाले थे। हालांकि, टी-20 विश्व कप 2026 के बाद आखिरी समय में लगी चोट के कारण वे मैदान से बाहर हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।