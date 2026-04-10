फिलिप सॉल्ट के नाम IPL में दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

RR बनाम RCB: फिलिप सॉल्ट 'गोल्डन डक' का हुए शिकार, बनाया यह अनचाहा रिकॉर्ड

लेखन भारत शर्मा 10:04 pm Apr 10, 202610:04 pm

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें मैच में वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 'गोल्डन डक' (मैच की पहली गेंद पर आउट) का शिकार हो गए। इसके साथ वह IPL इतिहास में मैच की पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा 3 बार आउट होने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए जानते हैं उनके नाम कैसे दर्ज हुआ यह रिकॉर्ड।