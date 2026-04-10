RR बनाम RCB: फिलिप सॉल्ट 'गोल्डन डक' का हुए शिकार, बनाया यह अनचाहा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें मैच में वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 'गोल्डन डक' (मैच की पहली गेंद पर आउट) का शिकार हो गए। इसके साथ वह IPL इतिहास में मैच की पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा 3 बार आउट होने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए जानते हैं उनके नाम कैसे दर्ज हुआ यह रिकॉर्ड।
तरीका
मैच की पहली गेंद पर कैसे आउट हुए सॉल्ट?
RR की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर सॉल्ट विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही वह IPL इतिहास में मैच की पहली गेंद पर 3 बार आउट होने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस मामले में केएल राहुल, पृथ्वी शॉ और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ की बराबरी कर ली। ये तीनों भी 3-3 बार मैच की पहली गेंद पर आउट हुए हैं।
करियर
कैसा रहा है सॉल्ट का IPL करियर?
सॉल्ट ने साल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 37 मैचों में 32.65 की औसत और 173.61 की स्ट्राइक रेट से 1,110 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने 10 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन का है। वह अपने IPL करियर में कुल 4 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इनमें 3 बार वह मैच की पहली गेंद पर आउट हुए हैं।