RR बनाम PBKS: प्रभसिमरन सिंह ने फ्लिक शॉट लगाकर मारा शानदार छक्का, देखें वीडियो

शॉट

प्रभसिमरन ने ऐसे खेला शॉट

प्रभसिमरन को नंद्रे बर्गर ने छठे ओवर की पहली गेंद पैरों की लाइन पर फुल लेंथ डाली। जो खेलने के लिए बिल्कुल सही थी। प्रभसिमरन ने शानदार कलाई के इस्तेमाल से गेंद को हवा में उठाकर डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से बेहतरीन शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। मैच में यह खिलाड़ी 59 रन बनाकर आउट हुआ। यह उनके IPL करियर का 11वां अर्धशतक रहा। उन्होंने इस संस्करण चौथी बार 50+ का स्कोर बनाया।