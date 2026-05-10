IPL में RR ने इन मैचों में रनों के लिहाज से झेली है सबसे बड़ी हार

राजस्थान रॉयल्स (RR) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 77 रन से हार का सामना करना पड़ा। GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में RR टीम केवल 16.3 ओवर में 152 रन बनाकर ढेर हो गई। यह RR की IPL इतिहास में रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी हार रही है। आइए IPL में उसकी सबसे बड़ी हार पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 112 रन बनाम RCB, 2023 IPL इतिहास में RR की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार IPL 2023 के 60वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिली थी। उसे 112 रन से हार मिली थी। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डु प्लेसिस (55) और ग्लेन मैक्सवेल (54) की पारियों से 171/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR की टीम 10.3 ओवर में केवल 59 रन पर ढेर हो गई थी। वेन पर्नेल ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके थे।

#2 100 रन बनाम MI, 2025 RR को दूसरी सबसे बड़ी हार IPL 2025 के 50वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मिली थी। उस मैच में RR को 100 रन से हार झेलनी पड़ी थी। MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन (61) और रोहित शर्मा (53) की पारियों से 217/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR की टीम 16.1 ओवर में केवल 117 रन पर ढेर हो गई थी। ट्रेंट बोल्ट और कर्ण शर्मा ने सर्वाधिक 3-3 विकेट झटके थे।

Advertisement

#3 86 रन बनाम KKR, 2021 RR को तीसरी सबसे बड़ी हार IPL 2021 के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मिली थी। उस मैच में RR को 86 रन से हार झेलनी पड़ी थी। KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल (56) और वेंकटेश अय्यर (36) की पारियों से 171/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR की टीम 16.1 ओवर में केवल 85 रन पर ढेर हो गई थी। शिवम मावी ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके थे।

Advertisement