आशुतोष शर्मा ने लिस्ट-A में चटकाया पहला 5 विकेट हॉल

रॉयल वनडे कप 2026: आशुतोष शर्मा ने लिस्ट-A में चटकाया पहला 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:42 pm Aug 01, 202601:42 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा इस समय इंग्लैंड में रॉयल वनडे कप 2026 में हैम्पशायर की ओर से धूम मचा रहे हैं। बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किए गए आशुतोष इस समय गेंदबाजी में धमाल मचा रहे हैं और अब तक 13 विकेट झटक चुके हैं। यॉर्कशायर के खिलाफ डेब्यू मैच में 3 और मिडलसेक्स के खिलाफ 4 विकेट लेने के बाद अब उन्होंने एसेक्स के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल ले लिया।