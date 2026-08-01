रॉयल वनडे कप 2026: आशुतोष शर्मा ने लिस्ट-A में चटकाया पहला 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

रॉयल वनडे कप 2026: आशुतोष शर्मा ने लिस्ट-A में चटकाया पहला 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा इस समय इंग्लैंड में रॉयल वनडे कप 2026 में हैम्पशायर की ओर से धूम मचा रहे हैं। बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किए गए आशुतोष इस समय गेंदबाजी में धमाल मचा रहे हैं और अब तक 13 विकेट झटक चुके हैं। यॉर्कशायर के खिलाफ डेब्यू मैच में 3 और मिडलसेक्स के खिलाफ 4 विकेट लेने के बाद अब उन्होंने एसेक्स के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल ले लिया।
गेंदबाजी
कैसी रही आशुतोष की गेंदबाजी?
एसेक्स के खिलाफ मैच में मध्यम गति के गेंदबाज आशुतोष ने अपने कोटे के 10 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए।
यह उनके लिस्ट-A करियर का पहला 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने कप्तान टॉम वेस्टली (24), चार्ली एलिसन (0), साइमन फर्नांडीज (8), मैकेन्जी जोंस (6) और चार्ली बेनेट (0) को अपना शिकार बनाया।
इससे एसेक्स की टीम 317 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद हैम्पशायर 321/7 बनाकर 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली।
उपलब्धि
इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
आशुतोष ने इस सीजन में 4 मैचों में 15.53 की औसत से 13 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 5.94 की रही है।
वह इस सीजन 12 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। हालांकि, बल्ले से रन बनाने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। उनके स्कोर 10, 0, 11 और 16 के ही रहे हैं।
इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में 22 ओवरों में केवल 2 विकेट लिए थे। उन्होंने IPL करियर में कभी गेंदबाजी नहीं की है।
करियर
कैसा रहा है आशुतोष का लिस्ट-A करियर?
आशुतोष का लिस्ट-A करियर काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक 25 मैचों में 21.52 की औसत से 495 रन बनाए हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 125 की रही है। इसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 75 रन का रहा है।
इसी तरह उन्होंने इतने ही मैचों में 22.66 की औसत और 6.07 की इकॉनमी से 15 विकेट चटकाए हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/51 का रहा है। वह अब गेंदबाजी में प्रभावित कर रहे हैं।