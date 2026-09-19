रोवमैन पॉवेल ने टी-20 क्रिकेट में अपने 450 छक्के पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े 

CPL में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 116 मैचों में 154 छक्के लगाए हैं।

इसमें 27.03 की औसत और 134.02 की स्ट्राइक रेट से 2,190 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं।

वह वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के (156) लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 26.37 की औसत से 2,347 रन बनाए हैं।

ILT20 वह टूर्नामेंट है जिसमें पॉवेल ने 50 से ज्यादा छक्के (53) लगाए हैं।