रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह बनीं आलीशान फ्लैट की मालकिन, 26 करोड़ है कीमत 

रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने खरीदा आलीशान फ्लैट

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Jan 08, 202603:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरते हैं। प्रशंसक भी उनसे जुड़े हर अपडेट को जानने में पूरी दिलचस्पी रखते हैं। खबर है कि रितिका एक आलीशान फ्लैट की मालकिन बन गई हैं जिसकी कीमत 26 करोड़ रुपये बताई गई है। यह फ्लैट मुंबई के प्रभादेवी स्थित आहूजा टावर्स में मौजूद है जिसका निर्माण आहूजा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इसे मायानगरी में मौजूद एक लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग माना जाता है।