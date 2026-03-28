IPL 2026: रोहित शर्मा का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

आंकड़े KKR के खिलाफ ऐसे हैं रोहित के आंकड़े रोहित ने KKR के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 38.67 की औसत से 1,083 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 127.86 की रही है। रोहित के बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा है। रोहित से ज्यादा रन इस टीम के खिलाफ सिर्फ डेविड वार्नर (1,093 रन) ने बनाए हैं।

प्रदर्शन हाल के दिनों में रोहित का बल्ला नहीं चला रोहित ने KKR के खिलाफ आखिरी बार 50+ का स्कोर 2020 में बनाया था, जब उनके बल्ले से 54 गेंदों में 80 रन निकले थे। इसके बाद से वह इस टीम के खिलाफ 9 मैचों में सिर्फ 179 रन ही बना सके हैं, जिसमें उनकी औसत महज 19.88 की रही है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 101.12 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। ऐसे में MI का यह स्टार बल्लेबाज अपने आंकड़ों को सुधारने के इरादे से मैदान पर उतरेगा।

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बल्ला सुनील नरेन के खिलाफ नहीं चलता है रोहित का बल्ला KKR के दिग्गज स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन, रोहित के लिए हमेशा बड़ी चुनौती साबित हुए हैं। नरेन ने IPL में रोहित को अब तक 8 बार आउट किया है, जो किसी एक गेंदबाज द्वारा किसी एक बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड है। रोहित ने नरेन के खिलाफ 21 पारियों में 134 गेंदों पर सिर्फ 141 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट केवल 106.71 की रही है। जो काफी साधारण है।

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