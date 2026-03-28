IPL 2026: रोहित शर्मा का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की चुनौती होगी। यह मैच मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में MI के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा पर खास नजरें रहेंगी। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि KKR के खिलाफ उनके आंकड़े बेहद शानदार रहे हैं। रोहित इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
आंकड़े
KKR के खिलाफ ऐसे हैं रोहित के आंकड़े
रोहित ने KKR के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 38.67 की औसत से 1,083 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 127.86 की रही है। रोहित के बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा है। रोहित से ज्यादा रन इस टीम के खिलाफ सिर्फ डेविड वार्नर (1,093 रन) ने बनाए हैं।
प्रदर्शन
हाल के दिनों में रोहित का बल्ला नहीं चला
रोहित ने KKR के खिलाफ आखिरी बार 50+ का स्कोर 2020 में बनाया था, जब उनके बल्ले से 54 गेंदों में 80 रन निकले थे। इसके बाद से वह इस टीम के खिलाफ 9 मैचों में सिर्फ 179 रन ही बना सके हैं, जिसमें उनकी औसत महज 19.88 की रही है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 101.12 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। ऐसे में MI का यह स्टार बल्लेबाज अपने आंकड़ों को सुधारने के इरादे से मैदान पर उतरेगा।
बल्ला
सुनील नरेन के खिलाफ नहीं चलता है रोहित का बल्ला
KKR के दिग्गज स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन, रोहित के लिए हमेशा बड़ी चुनौती साबित हुए हैं। नरेन ने IPL में रोहित को अब तक 8 बार आउट किया है, जो किसी एक गेंदबाज द्वारा किसी एक बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड है। रोहित ने नरेन के खिलाफ 21 पारियों में 134 गेंदों पर सिर्फ 141 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट केवल 106.71 की रही है। जो काफी साधारण है।
करियर
IPL में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं रोहित
पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली (8,661) ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 272 मैचों में 29.73 की औसत और 132.09 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,046 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।