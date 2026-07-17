रोहित शर्मा बनाम इंजमाम उल हक: वनडे क्रिकेट में किस बल्लेबाज के बेहतर रहे आंकड़े?

रोहित का घरेलू वनडे मैचों में औसत शानदार 55.5 है। उन्होंने 102 पारियों में कुल 5,217 रन बनाए हैं।

घरेलू मैचों में इंजमाम का औसत थोड़ा बेहतर (56.89) था। इसमें 64 पारियों में बनाए गए 2,674 रन शामिल हैं।

रोहित ने विदेशों में 40.63 की औसत से 3,942 रन और तटस्थ मैदानों पर 50.94 की औसत से 2,598 रन बनाए।

इंजमाम ने विदेशों में 3,932 रन (औसत- 36.74) और तटस्थ मैदानों पर 35.89 की औसत से 5,133 रन बनाए।