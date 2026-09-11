क्रिकेट के बाद अब TV पर रोहित शर्मा का जलवा

रोहित शर्मा के टीवी शो में ये खिलाड़ी भी आए उनके साथ, सामने आया प्रोमो

लेखन अंशिका शुक्ला 01:51 pm Sep 11, 202601:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही नए फैमिली एंटरटेनमेंट शो 'फैमिली फुल हाउस' को होस्ट करते नजर आएंगे। हाल ही में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने शो का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें इसकी झलक देखने को मिली। प्रोमो में रोहित, श्रेयस अय्यर, अभिषेक नायर और शार्दुल ठाकुर के साथ मशहूर गाने 'कोई शहरी बाबू' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके देखकर फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।