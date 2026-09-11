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रोहित शर्मा के टीवी शो में ये खिलाड़ी भी आए उनके साथ, सामने आया प्रोमो
क्रिकेट के बाद अब TV पर रोहित शर्मा का जलवा

रोहित शर्मा के टीवी शो में ये खिलाड़ी भी आए उनके साथ, सामने आया प्रोमो

लेखन अंशिका शुक्ला
Sep 11, 2026
01:51 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही नए फैमिली एंटरटेनमेंट शो 'फैमिली फुल हाउस' को होस्ट करते नजर आएंगे। हाल ही में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने शो का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें इसकी झलक देखने को मिली। प्रोमो में रोहित, श्रेयस अय्यर, अभिषेक नायर और शार्दुल ठाकुर के साथ मशहूर गाने 'कोई शहरी बाबू' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके देखकर फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

प्रोमो

'फैमिली फुल हाउस' प्रोमो में क्या है खास?

'फैमिली फुल हाउस' के प्रोमो में श्रेयस की आवाज सुनाई देती है, जो रोहित के अंदाज पर मजाक करते नजर आते हैं। वह कहते हैं कि रोहित ऐसे एटिट्यूड दिखा रहे हैं, जैसे लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हों।

वहीं, रोहित भी मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं। इसके बाद कुणाल खेमू उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहते हैं कि रोहित कहीं भी माहौल को स्टेडियम बना देते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें प्रोमो

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रिलीज

कब और कहां देखें रोहित का शो?

'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' एक गेम और चैट शो है, जिसमें रोहित दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। यह शो 19 सितंबर से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा।

साथ ही इसे सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। खास बात है कि 19 सितंबर को ही रोहित ने अपना टी-20 डेब्यू किया था, इसलिए यह तारीख उनके लिए बेहद खास है।

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